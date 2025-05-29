На Украине признали успех России в Сумской области

Россия успешно наступает в Сумской области возле села Константиновки, о взятии которого ранее сообщали в Минобороны.

Об этом со ссылкой на данные украинского аналитического центра Deep State сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Также россияне усилили наступление в районе Владимировки — оно почти все в серой зоне. В серой зоне оказались и соседние Водолаги, а также участок границы между ними», — отмечается в сообщении. Дополнительно уточняется об успешном продвижении армии России недалеко от Локни.

Ранее Deep State сообщал, что Вооруженные силы России серьезно продвинулись на константиновском направлении, охватывая некоторые части Вооруженных сил Украины. Также уточнялось о продвижении около Новоеленовки, находящейся на трассе до Красноармейска (Покровска), а также у границы с Днепропетровской областью.