Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Гнатовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В заявлении уточняется, что в боях за это село участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Солдаты этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Константиновка, Бересток, Иванополье, Серебрянка, Рай-Александровка, Северск и Ильиновка в ДНР. Ударам подверглись места скопления личного состава и техники одной аэромобильной, одной штурмовой и четырех механизированных бригад украинских войск.

«Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что Вооруженные силы РФ уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ и один склад с материальными средствами. Кроме того, они вывели из строя две украинские станции радиоэлектронной борьбы.

29 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут постепенный охват города Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, при определенных обстоятельствах ВС РФ могут избежать уличных сражений во время операции по взятию населенного пункта.