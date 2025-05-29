ВСУ обстреляли частный сектор Горловки из HIMARS

Осколки, предположительно, от боеприпаса, выпущенного из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, найдены на месте обстрела частного сектора Горловки ДНР, который произошел этой ночью.

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Об этом журналистам сообщил представитель следственного управления СК России по региону, работающий на месте происшествия.

"Следователями СК России произведена фиксаций последствий обстрела в Калининском районе Горловки со стороны вооруженных формирований Украины. Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS по частному жилому массиву Калининского района Горловки, где отсутствуют вооружение и военная техника. <...> Установлено, что ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя", - сказал представитель СК.

Он добавил, что обнаруженные осколки отправлены на экспертизу для уточнения вида снаряда.

"Многочисленные повреждения получили частные домостроения, в которых выбито остекление, разрушен внешний фасад. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - заключил он.

Глава муниципалитета Иван Приходько сообщил, что в 28 мая ночью противник ударил по поселку Солидарка, ранены двое гражданских. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины, удар из РСЗО был нанесен по этому району Горловки 28 мая в 22:30 мск.