СМИ: сириец намерен стать королем БПЛА Украины

Сирийский эксперт по кибербезопасности и предприниматель Халед Альфайоми, возглавляющий компанию по производству дальних разведывательных дронов в Киеве, намерен существенно расширить производство. Об этом пишет издание Semafor.

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По данным издания, Халед Альфайоми стал одним из ключевых игроков в украинской индустрии беспилотников.

«Основной продукт его компании - самолет-разведчик с фиксированным крылом, дальностью полета 260 км и временем полета 4 часа. Он пособен идентифицировать и отслеживать цели, а также направлять удары. Комплект из трех беспилотников и систем управления продается клиентам из НАТО за 350 000 евро, Украине же за 250 000 евро, при этом одни только камеры стоят 100 000 евро», - отмечает издание.

При этом, по словам Альфайоми, Украина согласилась выкупать всю продукцию его фирмы на протяжении войны и в течение двух лет после ее завершения и он строит еще один завод стоимостью €1 млрд ($1,1 млрд) в европейской стране, название которой отказался называть из-за проблемы безопасности.

Сириец также очень серьезно относится и к личной безопасности. Он не раскрывает маршруты своих передвижений, находясь на Украине постоянно носит маску, а также работает под псевдонимом.

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Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина разработала БПЛА с запасом хода до трех тысяч километров, способный поражать цели в Сибири. По данным издания, Киев вложил сотни миллионов долларов в разработку таких БПЛА. 17 марта Владимир Зеленский заявил о том, что «есть хорошие новости относительно дронов», способных преодолевать до трех тысяч километров.