"Искандер" уничтожил командный пункт центра спецопераций "Юг" ВСУ

Российские войска уничтожили ударом ОТРК "Искандер" командный пункт центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Комплексный удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотниками "Герань-2".

В результате был уничтожен командный пункт сводного сводного подразделения центра ССО "ЮГ". Там находился личный состав подразделения, в том числе командование. Кроме того, ВС РФ поразили склад боеприпасов и места стоянки техники ВСУ.

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Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видна детонация боеприпасов.