Швейцария запретила передачу своих танков Украине

Правительство Швейцарии одобрило продажу Германии 71 танка Leopard 1A5, принадлежащих компании RUAG.

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При этом власти поставили условие - техника не должна быть передана Украине.

"RUAG MRO имеет право продать 71 танк Leopard 1 A5 в Германию без получения специального разрешения", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Участвующая в сделке бронетехника находится в Италии. Покупатель - немецкая компания. Любая последующая передача танков Украине запрещена, уточнили в пресс-службе Федерального совета.

Еще 25 танков Leopard 1 A5 могут быть проданы в Германию после урегулирования споров о том, кто является их собственником.

В июле 2023 года Федеральный совет запретил продажу тех же танков Leopard той же компании, поскольку технику планировалось передать ВСУ.

Основное направление деятельности концерна RUAG - разработка, производство и обслуживание самолетов. Однако одно из подразделений компании занимается обслуживанием бронетехники.