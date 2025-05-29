Ядерная угроза: президент Казахстана предупредил о нарастающей напряженности

В мире растет напряженность между государствами, обладающими ядерным оружием, а также риск его применения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Международного форума Астана, пишет Tengrinews.kz.

По его словам, необходимо сфокусироваться на «нарастающей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием».

«Сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации. Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям», - заметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан, который «до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний», продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия

«Вместо того, чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества», - заметил глава государства.

Ранее в Германии заявили, что решение канцлера Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет в отношении России ставит мир на грань ядерной войны.

Стало известно, о чем шла речь на переговорах Путина и Токаева

При этом эксперты напомнили, что ущерб, который наносит ядерное оружие, делает его самым мощным среди всех видов оружия массового поражения, и, например, удар по Литве может привести к ее уничтожению.