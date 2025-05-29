Почти полсотни дронов: что известно об атаке ВСУ на российские регионы?

Силами противовоздушной обороны сегодня ночью в семи регионах России были сбиты 48 украинских беспилотников. Что известно об атаке к этому часу, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, атака велась с 20.00 мск 28 мая, силы ПВО перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом больше всего беспилотников атаковали Белгородскую область. Здесь были сбиты 30 дронов. По четыре БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей, а также в Крыму. Три беспилотника были сбиты над территорией Московского региона, два в Брянской области и один – в Тамбовской области, уточнили в военном ведомстве.

БПЛА повредил здание на проспекте Вернадского в Москве

Обломки БПЛА упали около дома на проспекте Вернадского, но никто не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», - пояснил градоначальник.

Повреждения получил фасад дома на нескольких этажах. Кроме того, выбило стекла, уточнил корреспондент РИА Новостей с места событий. l

По информации Telegram-канала Shot, атаковавшие Москву и другие регионы РФ беспилотники запускались из Киевской и Черниговской областей Украины и были оснащены натовскими снарядами.

«К БПЛА были прикреплены боеприпасы, начиненные поражающими элементами. Сейчас специалисты исследуют обломки сбитых дронов. Есть неразорвавшиеся боеприпасы. Предположительно, для атаки использовались минометные снаряды», - пояснило издание.

Накануне силы противовоздушной обороны отразили атаку 296 украинских беспилотников. В результате в Брянске получила повреждения многоэтажка и припаркованные рядом машины. Также три дома были повреждены и в селе Троицкое в Чеховском районе Московской области, а в Зеленограде загорелся технопарк «Элма».