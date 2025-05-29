Пленный украинский солдат Сергей Беляков заявил, что вступил в ВСУ, так как его «опустили» в тюрьме и он не хотел быть «мальчиком на побегушках». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Белякова, у него было уже три судимости на Украине, после четвертого приговора он снова попал в тюрьму. Там у него возникли проблемы и он решил подписать контракт с ВСУ.

«Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля - чистый человек», - рассказал он.

Пленный добавил, что во время первого срока в тюрьме он сделал себе татуировку с нацистским символом и потом пожалел. Беляков отметил, что его дед воевал за СССР, и был бы шокирован этой татуировкой. Но, по словам мужчины, когда татуировку увидели украинские солдаты, они начали «поддерживать, подбадривать» его.

Беляков утверждает, что командование бригады ВСУ, в которую он попал, подвергало военных физическим наказаниям и устраивало для них пробежки по ночам.

Пленный рассказал о страхе командиров ВСУ принимать боевые решения

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с попавшим в плен солдатом ВСУ. Украинец рассказал, что командиры приказали убегать находившимся в Курской области украинским силам. В результате его сослуживцы бежали, а он отстал и остался один. По дороге он подорвался на мине. Пленный добавил, что попал в ВСУ после того, как в Одессе его задержали военкомы и «пять дней держали за колючей проволокой как в тюрьме».