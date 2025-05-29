Эксперт назвал способ защитить российские заводы от дронов
Разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Игорь Потапов заявил, что стратегически значимые предприятия России должны быть защищены РЭБ по умолчанию, но для более эффективной защиты от дронов наличие и состояние этих систем стоит проверять с участием Росгвардии. Об этом сообщает «Царьград».
По словам Потапова, сотрудникам проверяющих органов может быть достаточно документа об установке РЭБ. Он отметил, что в реальности может оказаться, что система не установлена или «установлена, но не та».
Потапов заявил, что на предприятии может быть установлена система РЭБ, рассчитанная на противодействие FPV-дронам (беспилотники с видом от первого лица), но атаки на него совершаются с применением других видов беспилотников.
Потапов предложил передать все стратегически значимые заводы под контроль Росгвардии. Он подчеркнул, что у этого органа «достаточно компетенции, чтобы разбираться в системах радиоэлектронной борьбы».
«У них точно есть люди, которые разбираются, что за система стоит, что полетит и как это будет происходить», - заключил Потапов.
Раскрыта обстановка в Москве после атаки беспилотников
Ранее политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук назвал важными факторами противодействия дронам индивидуальные планы противовоздушной обороны для нефтебаз и крупных энергетических объектов. Также он заявил о пользе индивидуальных планов радиоэлектронной борьбы и планов для пожарных групп реагирования.