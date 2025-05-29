Названы два ключевых направления возможного наступления Европы на Россию

Европа будет давить на Россию по двум направлениям - через Балтику и Кавказ. Такое мнение высказал NEWS.ru председатель Фонда развития Азии, военный эксперт Александр Собянин.

По его словам, пока страны ЕС и Великобритания не готовы выступить против России, но они будут наращивать давление.

«Они наращивают угрозу давления и на Балтийском море вокруг Калининграда и на Северо-Западе России, и на периферии - в Средней Азии и на Кавказе», - пояснил эксперт.

Председатель Фонда развития Азии отметил, что существует угроза «взрыва» координируемого из-за рубежа исламистского подполья и захвата им власти для «выхода к ключевым промышленным центрам России на Урале и в Южной Сибири».

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