Стало известно о подготовке Швеции к войне с Россией
Швеция готовит транспортные коридоры для переброски своих вооруженных сил в случае начала войны с Россией.
Об этом сообщил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев, его цитирует РИА Новости.
«Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», — рассказал дипломат.
War Infographics: Польша усиленно готовится к войне с Россией
Ранее Швеция разослала населению 5 миллионов листовок, в которых рассказывается об основных правилах выживания, а также предлагается заранее продумать план действий в случае нападения на страну.