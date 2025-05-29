Мерц одной фразой ответил на вопрос о поставках ракет Taurus Украине

Канцлер ФРГ Мерц назвал вполне возможной поставку ракет Taurus Украине
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вероятности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.
Его слова передает телеканал ZDF.
«Разумеется, это вполне возможно», — заявил канцлер.
Однако он заметил, что для этого потребуется обучение военнослужащих Украины на территории Германии. Мерц также заметил, что сегодня Берлин увеличивает военную поддержку Киева и будет продолжать давить на Россию путем новых санкций.
«Все, что можно сделать на надежной правовой основе, мыслимо и возможно», — сказал он.
28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.
Мерц анонсировал дальнобойные удары Киева по России
26 мая канцлер Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.
Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.