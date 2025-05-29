Солдаты ВСУ добровольно отдали чешские винтовки российским бойцам

Российский боец рассказал, как он и его группа заполучили в качестве трофеев чешские винтовки CZ BREN 2. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами принесли и отдали автоматы. Об этом военнослужащий рассказал телеканалу RT.

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«Забрали опорный пункт, заняли оборону ... и с коптера передали, что противник в количестве четырех человек выходит к вам, готовьтесь встретить. ... Противник не ожидал встретить там наших [солдат] ... И что говорит военнослужащий ВСУ? "Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку"», — сказал боец.

Пленный сообщил о добровольной сдаче бойцов ВСУ на фоне ожиданий перемирия

По его словам, российские штурмовики сразу проверили патронник, и патрона там не оказалось — это свидетельствует о том, что солдаты противника действительно не намеревались вступать в бой. В итоге все четверо бойцов сдались в плен. «Так чаще всего бывает. Жить хотят все», — резюмировал военнослужащий.

25 мая сообщалось, что армия России захватила переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge.