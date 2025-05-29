При зачистке позиций ВСУ в Богдановке бойцы обнаружили останки двух темнокожих мужчин без документов и опознавательных знаков.

Как передает РИА «Новости», после освобождения Богдановки бойцы ВС РФ нашли на позициях противника тела двух темнокожих мужчин. Об этом сообщил штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев. Он подчеркнул: «Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно».

Газиев уточнил, что его подразделение вошло в Богдановку на багги, спешилось у одного из уцелевших домов и приступило к зачистке позиций. По его словам, населенный пункт удалось быстро взять благодаря хорошей подготовке личного состава.

Кроме обнаружения тел, российские бойцы нашли на позициях ВСУ крупный арсенал боеприпасов, в основном для стрелкового оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, которые оставили украинские боевики и иностранные наемники. Власти Швейцарии начали расследование в отношении 14 наемников за участие в службе в ВСУ. В Гуево среди боевиков ВСУ выявили польских и англоязычных наемников.