Стало известно о потерях элитной бригады ВСУ на сумском направлении

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Элитная третья отдельная штурмовая бригада (ОШБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую сформировали на базе националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), несет потери на сумском направлении в зоне спецоперации (СВО).

Стало известно о потерях элитной бригады ВСУ на сумском направлении
© РИА Новости

Об этом стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.

«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата "Азов"», — отметил собеседник агентства. По его словам, вероятно, в сообщениях имеется ввиду прикомандирование к другим украинским подразделениям бойцов 3-й ОШБР, а не полноценное ее участие в боевых действиях.

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