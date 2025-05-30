Элитная третья отдельная штурмовая бригада (ОШБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую сформировали на базе националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), несет потери на сумском направлении в зоне спецоперации (СВО).

Об этом стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.