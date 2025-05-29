Швеция готовится к потенциальной переброске войск

Посол России в Швеции Сергей Беляев в беседе с РИА Новости заявил, что власти страны занимаются модернизацией и расширением транспортных коридоров для потенциальной переброски военных в Финляндию и Прибалтику.

© Московский Комсомолец

Он уточнил, что на такие действия власти Швеции пошли после того, как в силу вступило оборонного соглашение с Соединенными Штатами Америки, согласно которому Швеция должна предоставить США доступ к 17 военным объектам.

«В настоящее время шведские власти активно расширяют и модернизируют транспортные коридоры для возможной переброски сводных войск из северных регионов страны в Финляндию и Прибалтику», - отметил Беляев.

По его словам, ратификация оборонного соглашения с Вашингтоном является еще одним шагом на пути к милитаризации Швеции.