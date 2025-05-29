СМИ: В Великобритании создают командование кибервойны с РФ

Минобороны Великобритании создаёт командование кибервойны с Россией, пишет The Telegraph.

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В материале со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили говорится, что правительство выделит более 1 млрд фунтов ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание команды хакеров.

«Джон Хили пообещал предоставить Вооружённым силам больше возможностей в интернете для борьбы с враждебными государствами, такими как Россия», — утверждается в статье.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Россию обвинили в якобы попытке взлома камер наблюдения на военных объектах в Европе.