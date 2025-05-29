Бойцы РФ выдавили ВСУ огнем с опорных пунктов в ДНР

Артиллеристы группировки войск "Восток", нанося удары по ряду опорных пунктов ВСУ в лесополосах на южнодонецком направлении, заставили противника покинуть позиции, сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по укрепрайонам противника, оборудованным в лесополосах на южнодонецком направлении. В результате удара были разрушены опорные пункты, укрытия и позиции, в которых размещались живая сила и огневые средства украинских формирований. Противник понес серьезные потери и был вынужден оставить укрепленные позиции", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали об операторах дронов группировки, которые сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожив бронеавтомобиль "Козак" и несколько пикапов, перевозивших украинских военных, вооружение и боеприпасы.