Стало известно об активных действиях ВС России в Часовом Яре

Вооруженные силы (ВС) России постепенно продвигаются в Часовом Яре, вытесняя украинские войска. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в Telegram-канале.

«ВС РФ усиливают нажим в Часов Яре и за последние сутки отжали у противника часть застройки на юго-западе города», — написал Рожин.

По его словам, Вооруженные силы Украины занимают все меньше пространства в этом населенном пункте. Военкор также предположил, что освобождение Ступочек положительно скажется на продвижении российских войск и ускорит процесс освобождения Часова Яра.

Ранее Минобороны России сообщило, что под контроль ВС РФ перешла Радьковка в Харьковской области.