Жители Елецкого района сообщили о звуках взрывов

Жители Елецкого района Липецкой области сообщили о работе ПВО и звуках взрывов.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Елецкий район Липецкой области, местные сообщают о работе ПВО и звуках тревожной сирены», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, первый взрыв на окраине Ельца раздался примерно в 22:20, после этого было слышно ещë несколько взрывов с интервалами в несколько минут.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Ельца и Елецкого района объявлена угроза атаки БПЛА.

Ночью 23 мая в результате атаки украинских беспилотников на Елец пострадали девять человек. Кроме того, повреждено 30 квартир.