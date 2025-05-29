SHOT: жители Елецкого района сообщили о звуках взрывов
Жители Елецкого района Липецкой области сообщили о работе ПВО и звуках взрывов.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
«ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Елецкий район Липецкой области, местные сообщают о работе ПВО и звуках тревожной сирены», — говорится в публикации.
По словам очевидцев, первый взрыв на окраине Ельца раздался примерно в 22:20, после этого было слышно ещë несколько взрывов с интервалами в несколько минут.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Ельца и Елецкого района объявлена угроза атаки БПЛА.
Ночью 23 мая в результате атаки украинских беспилотников на Елец пострадали девять человек. Кроме того, повреждено 30 квартир.