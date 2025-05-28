Совбез Белоруссии прокомментировал проведение учений «Запад-2025»

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович ответил на представление учений «Запад-2025» как подготовку к развязыванию агрессии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вольфовича, подобные заявления являются «полнейшей глупостью». Он также подчеркнул, что запланированные на сентябрь белорусско-российские учения являются плановым мероприятием.

«Всеми правдами и неправдами пытаются сказать, что это учение носит агрессивный характер, что это попытка подготовки к развязыванию агрессии. Это глупость полнейшая. Военные люди на той стороне прекрасно это видят и понимают — это плановое учение», — заявил он.

Ранее стало известно, что Белоруссия перенесет часть учений с Россией с запада вглубь страны.