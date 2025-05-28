Украина атаковала дронами Липецкую область
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района.
"Красный уровень "Угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Телеграм-канале главы региона.
Артамонов попросил жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
"Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг", - отметил он.
При этом жители города Елец сообщили, что слышат сирены и мощные взрывы в воздухе. Над крышами домов слышны звуки пролетающих БПЛА в сторону Рязани и других городов.