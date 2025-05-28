Украина атаковала дронами Липецкую область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района.

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"Красный уровень "Угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Телеграм-канале главы региона.

Артамонов попросил жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

"Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг", - отметил он.

При этом жители города Елец сообщили, что слышат сирены и мощные взрывы в воздухе. Над крышами домов слышны звуки пролетающих БПЛА в сторону Рязани и других городов.