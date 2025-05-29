Эксперт заявил о готовности РФ ответить на удар Taurus «хорошим изделием»

У России есть широкий спектр вооружения в качестве ответа на потенциальный удар немецкой дальнобойной ракетой Taurus, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

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Он подчеркнул, что можно использовать варианты вплоть «от конвенционального оружия и вплоть до самых крайних мер». «Унас есть хорошее изделие под названием "Орешник"», — сказал эксперт.

Ранее канцлер Германии Мерц подтвердил, что страна снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России.

Помимо этого, две страны подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.