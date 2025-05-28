Оценена способность ракет Taurus долететь до Москвы

Если у Украины появятся немецкие дальнобойные ракеты Taurus, то президент страны Владимир Зеленский будет посылать их на территорию России, не испытывая при этом «никаких угрызений», рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Taurus могут долететь до ближнего Подмосковья. Смотря откуда будут стрелять», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что система противовоздушной обороны в Москве работает хорошо.

Мерц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

Ранее канцлер Германии Мерц подтвердил, что страна снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России. Помимо этого, две страны подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.