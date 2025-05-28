На Западе признали превосходство ядерного арсенала России

Ядерный и ракетный арсенал России превосходит по силе арсенал НАТО. В случае конфликта Москва может уничтожить страны Запада, хоть и понесет серьезные потери. Таким мнением в социальной сети X поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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«Весьма вероятно, что у России есть арсенал гиперзвукового оружия, способного доставить ядерный заряд к любой цели в Западном полушарии, и наши системы даже не смогут распознать, не говоря уже о перехвате ракет», — написал аналитик.

По его словам, ответить на удары Москвы смогут американские подводные лодки, однако в конечном счете победу в потенциальной ядерной войне все равно одержит Россия, «хотя и весьма пирровым образом».

В связи с этим Малинен призвал выступающих за ядерный конфликт с Россией пересмотреть свою позицию.

Ранее профессор допустил, что НАТО может устроить провокацию в Финляндии с ядерным оружием.