Россия не покажет США меморандум по Украине в связи с тем, что ведет переговоры не с Вашингтоном, а с Киевом, рассказал военкор Александр Коц. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог выразил желание ознакомиться с текстом меморандума.

Коц отметил, что Москва, в свою очередь, может потребовать «от Келлога меморандума по проведению хоккейного матча Россия — США, о котором шла речь в разговоре президентов наших стран».

Мединский: РФ предложила Украине встретиться в ближайшие дни

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что предоставил меморандум о прекращении огня министру обороны Украины Рустему Умерову.

В пресс-службе Кремля заметили, что положения меморандумов с высокой долей вероятности не будут опубликованы в СМИ.