Украина и Германия договорились о производстве систем ПВО IRIS-T

Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Берлин и Киев подписали соглашение на производство немецких систем ПВО IRIS-T, а также ракет к ним. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соцсети Умерова.

Отмечается, что контракт был подписан с немецкой компанией Diehl Defence. Общий объем соглашения оценивается в 2,2 миллиарда евро.

«Сегодня работаю в Германии в составе делегации Президента Украины. Провел важную встречу с моим коллегой и другом, министром обороны Германии Борисом Писториусом. Есть конкретные результаты — решения, которые существенно усиливают нашу оборону. <...> Договор на средства ПВО. Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта – 2.2 миллиарда евро», — написал Умеров в социальных сетях.

Ранее Зеленский заявил, что Украина работает с Германией над вопросом поставок ракет Taurus.