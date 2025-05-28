В передаче Киеву Taurus появилась одна проблема

Немецкий полковник в отставке Ральф Тиле рассказал журналистам, что Германия не сможет дать Украине большое количество ракет Taurus. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что все ограничения по дальнобойным ракетам, которые есть у Украины, сняты. Он добавил, что следует направить Киеву соответствующие вооружения.

Картаполов пригрозил асимметричным ответом на поставки Taurus Украине

Вместе с тем, глава правительства не посчитал необходимым раскрыть, планирует ли Берлин направить ракеты Украине.

«У нас их [Taurus] всего несколько сотен, из них две трети требуют технического обслуживания. Так что это несколько устаревшая система», — признал Тиле.

По его словам, поставки не исключаются, но «если и будут, то в минимальных количествах».