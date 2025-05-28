Немецкий полковник: Германия не сможет дать ВСУ много ракет Taurus

Илья Родин

Немецкий полковник в отставке Ральф Тиле рассказал журналистам, что Германия не сможет дать Украине большое количество ракет Taurus. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

В передаче Киеву Taurus появилась одна проблема
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Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что все ограничения по дальнобойным ракетам, которые есть у Украины, сняты. Он добавил, что следует направить Киеву соответствующие вооружения.

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Вместе с тем, глава правительства не посчитал необходимым раскрыть, планирует ли Берлин направить ракеты Украине.

«У нас их [Taurus] всего несколько сотен, из них две трети требуют технического обслуживания. Так что это несколько устаревшая система», — признал Тиле.

По его словам, поставки не исключаются, но «если и будут, то в минимальных количествах».

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