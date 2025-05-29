На следующей неделе министры обороны стран НАТО согласуют новые цели по наращиванию военного потенциала альянса. Агентство Rеuters со ссылкой на военные и правительственные источники сообщило, что число бригад, находящихся в распоряжении НАТО, планируется увеличить до 120 или 130.

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Германия при этом должна будет предоставить семь дополнительных бригад общей численностью около 40 тысяч человек. В немецком министерстве обороны информацию комментировать отказались, заявив, что не могут предсказать итоги предстоящей встречи министров, а также саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге. Однако ранее в западных СМИ уже не раз появлялись публикации о том, что на этом саммите к странам альянса будет выдвинуто требование о существенном увеличении вооруженных сил.

Применительно к Германии при этом назывались различные цифры вплоть до 390 тысяч военнослужащих, притом что сегодняшняя численность бундесвера составляет менее 200 тысяч человек. Хроническая нехватка новобранцев делает невозможным достижение даже текущих показателей, не говоря о дополнительных. Из десяти бригад, которые Германия до сих пор обязалась предоставить НАТО, пока сформированы только восемь.

Комплектование девятой, которая должна будет расположиться в Литве, сталкивается с серьезными проблемами. Выход немецкие военные и политики видят в возвращении обязательного призыва в той или иной его форме. Власти Германии не исключают возвращения обязательного призыва.