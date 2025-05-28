Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск
Бойцы Вооружённых сил России продолжают проводить наступательные действия, заявил Владимир Зеленский.
«(ВС России. — RT) предпринимают постоянные наступательные действия», — приводит украинское издание «Общественное» слова Зеленского.
Зеленский добавил, что ВС России хотят взять под свой контроль Покровск.
Зеленский назвал самый горячий для ВСУ участок фронта
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Зеленского осознать, что армия России продолжает наступать.