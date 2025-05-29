Политолог Марков: война РФ с Германией может начаться в июне 2025 года

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается привлечь канцлера ФРГ Фридриха Мерца к удару ракетами Taurus по Крымскому мосту. Если немецкий политик пойдет на такой шаг, то война между РФ и Германией может начаться уже в июне 2025 года, заявил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

Политолог спрогнозировал начало войны с Германией этим летом
© РИА Новости

По мнению эксперта, Мерц может попытаться переложить ответственность за удар ракетами Taurus по Крымскому мосту на Киев. Однако, как считает Марков, Москва воспримет это как прямое участие ФРГ в конфликте против РФ.

«Армия России наносит ракетный удар по территории Германии, по местам производства ракет «Таурус» и их складам. Начинается обмен ударами ракет между Германией и Россией. НАТО объявляет войну России. Таков сейчас план Зеленского», — поделился своими прогнозами политолог.

Он считает, что этот план уже якобы запущен Мерцем, что подтверждают его слова о снятии с Украины запрета на удары западным дальнобойным оружием по российской территории.

26 мая Фридрих Мерц заявил, что Германия, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

На эти слова немецкого канцлера отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ФРГ прямо втягивается в конфликт с РФ. Министр назвал эти действия Мерца «нагнетанием напряженности» и «поддержкой войны».

Лавров также напомнил Германии об опыте прошлых лет. Он заявил, что ФРГ «сползает» к той плоскости, к которой двигалась уже пару раз в прошлом веке и потерпела «крах».

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