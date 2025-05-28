Германия предоставит Украине военную поддержку в размере около €5 млрд.

Соглашение о финансировании было подписано главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом и его украинским коллегой Рустемом Умеровым в Берлине, сообщается на официальном сайте военного ведомства ФРГ.

«Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании поставок дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и немецкой военной промышленностью», — говорится в публикации.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США разрешили Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России. Он добавил, что теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России».

Как сообщил телеканал Sky News, в ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров преподал Мерцу урок.

По данным канала, глава МИД указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе. Кроме того, он заявил Мерцу, что ему «еще многому нужно научиться». Тем самым, пишет Sky News, Лавров подчеркнул пропасть в опыте, которая существует у него с Мерцем — его 22 года против 22 дней канцлера ФРГ.