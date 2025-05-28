Нетаньяху заявил о ликвидации лидера ХАМАС Синвара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировал лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. Его слова приводит N12.

Нетаньяху отметил, что Синвар был убит во время удара Армии обороны Израиля по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе 13 мая.

«Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара», — сказал премьер во время выступления в парламенте.

Напомним, что Синвар возглавил ХАМАС в секторе Газа и военное крыло движения — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — в середине октября 2024 года после того, как в Рафахе был убит его брат Яхья Синвар.