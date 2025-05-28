Киев и Берлин договорились о производстве дальнобойного оружия на Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал с украинским коллегой Рустемом Умеровым договор об инвестициях в производство дальнобойного оружия на Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление немецкого минобороны.

«Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью», — указано в сообщении.

Отмечается, что множество единиц оружия могут выпустить уже в текущем году.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Впоследствии глава немецкого правительства пояснил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

28 мая канцлер повторил слова про снятие ограничений дальнобойности орудий для ВСУ.