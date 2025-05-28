Великобритания может разместить войска в Арктике на постоянной основе

Великобритания может разместить на постоянной основе свои войска в Арктике ввиду усиления присутствия России в регионе. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, рекомендация об отправке контингента может содержаться в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который готовится британскими экспертами по заказу правительства и должен быть опубликован в июне.

Журналисты заметили, что войска с высокой долей вероятности будут направлены на базу в Норвегии.

Борьба России и США за Арктику: чья возьмет?

Напомним, что власти Норвегии на протяжении многих лет выступали против присутствия иностранных военных на территории страны на постоянной основе.

Вместе с тем, в марте 2023 года Лондон объявил об открытии военной базы Viking в 65 км к югу от Тромсё для усиления возможностей НАТО в Арктике.

Согласно договоренностям сторон, полигон будет служить центром для коммандос британской Королевской морской пехоты.

«Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос в течение следующих 10 лет, поскольку Великобритания подчеркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере», — пояснили в королевстве.

Министерство обороны Норвегии уточнило, в свою очередь, что объект ранее использовался союзниками по НАТО, а затем нидерландскими морпехами.