Песков прокомментировал слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца про дальнобойное оружие для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, подобные заявления Мерца мешают переговорному процессу между Россией и Украиной. Он также добавил, что Берлин таким образом провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта. Такую позицию Песков назвал «опасной».

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса. Это очень опасная тенденция. Это безответственная позиция, которую занимает Германия», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что неопределенность по дальнобойному оружию, которую создал канцлер Германии Фридрих Мерц, станет бременем для стран Европы.