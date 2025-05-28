Москва ответит жестко, ассиметрично и чувствительно в случае, если Берлин решит передать Киеву дальнобойные баллистические ракеты Taurus. Об этом в среду, 28 мая, заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

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— Жестко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать, — передает слова парламентария РИА Новости.

26 мая немецкий канцер Фридрих Мерц заявил, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Картаполов тогда заявил, что задачи Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации выполняются успешно, поэтому Запад начал «выть» и принял решение снять ограничения на дальнобойность поставляемого киевскому режиму оружия.

Мерц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал предположение, что страны Запада могли тайно снять с Киева ограничения на дальность ударов по территории России. Позже гавный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что Москва может нанести удар по Берлину в случае, если Вооруженные силы Украины станут атаковать Россию Taurus.