Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

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Об этом на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским в Берлине заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Мы хотим сделать возможным дальнобойное оружие. Мы также хотим сделать возможным совместное производство. Мы не будем публично обсуждать детали, но активизируем сотрудничество», — сказал Мерц.

Мерц в интервью телеканалу WDR подтвердил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ разрешили Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Песков отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на это. По его словам, снятие Западом ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву вооружения свидетельствует о том, что российская армия успешно выполняет задачи специальной военной операции, а Украина реально терпит поражение.