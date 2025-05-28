«Элитная рота» украинского Иностранного легиона решила покинуть Украину. Как пишут «легионеры» в соцсетях - «с нас хватит». Причин своего поспешного бегства наемники не указывают. Но они очевидны.

© Московский Комсомолец

«Им не понравилось быть пищей для медведей?», «Самое смешное, что эти киски думают, что на них больше не будут охотиться только потому, что они попросили тайм-аут, все окровавленные и побежденные», «Он, вероятно, попробовал себя на передовой и понял, что годится только для того, чтобы сражаться с мирными жителями»... Такими комментариями сопровождался пост в канале, посвященном иностранным наемникам на Украине, в котором один из легионеров сообщил, что он покидает Незалежную вслед за прочими иностранными сослуживцами.

Почему это происходит, понятно. Если прежде иностранцы могли позволить себе отсиживаться на «второй линии», зачастую выступая в роли «заградотрядов» для отступающих украинских военных, то теперь по причине нехватки местного ресурса в «мясорубку» легко бросают и наемников. Заканчивается это для них плохо. Только за последние две недели канал «TrackANaziMerc», отслеживающий судьбу легионеров, разместил очередную серию некрологов. Среди тех, кто полег на Украине, оказалась целая группа колумбийцев: Сандро Маламбо Джарамилло (Толима, Колумбия), Альберто Хигуэра (Богота, Колумбия), Карлос Андрес Лопез Макиас (Боливар. Колумбия), Эрлей Рейес Багуэро (Кордова, Колумбия) и Гамильтон Стивен Мосгуэра (Каука, Колумбия). По некоторым данным, украинское командование решило направить эту группу на прорыв в Курской области. Никто из них назад не вернулся. А главное, родственники теперь не могут получить тела назад...

Колумбийцев в украинской армии вообще не щадят. По украинским соцсетям недавно разошлась история, как в районе поселка Петровское группу наемников отправили на усиление на один из самых напряженных участков фронта. И вся группа потерялась, выйдя не в тот квадрат. Часть из них была убита, часть ранена. Иностранцы просто не сумели прочитать выданные им карты, к тому же у них не работала радиосвязь...

Но не только колумбийцев крошат на передовой. За последние недели «Иностранный легион» потерял американского, хорватского, бразильского наемников. Американец Джонатан Эндрю Пебли с позывным Мэйхем во время войны в Ираке служил морским пехотинцем. В конце 2024-го года он решил отправиться на Украину, где влился в ряды отряда «Рыцари Дельты» в качестве пулеметчика. В 20-х числах мая по нему прилетел российский беспилотник.

За пару недель до этого хорват из французского Лиона Антонио Герцег с позывным «Тони» попал под российский удар в Кармазиновке Луганской области. Таким образом его недолгая карьера в рядах 3-й неонацистской бригаде "Азов" (признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) завершилась.

18 мая 2025 года под Новой Полтавкой закончил свой путь и итальянский наемник, армрестлер Мануэль Мамели позывным «Веспа». В этот же день 18 мая, бразильский легионер Габриэль Феррейра Силва, который служил в 47 бригаде инструктором по стрельбе, был уничтожен в Белгородской области группировкой "Север" во время очередной неудачной попытки ВСУ проникнуть на территорию России. Сейчас на этой территории находится его тело. Возможно, оно будет возвращено родственникам в ходе очередной передачи украинской стороне тех, кто был брошен на выполнение плохо продуманных невыполнимых заданий.