Выжившие иностранные наемники бегут с Украины
«Элитная рота» украинского Иностранного легиона решила покинуть Украину. Как пишут «легионеры» в соцсетях - «с нас хватит». Причин своего поспешного бегства наемники не указывают. Но они очевидны.
«Им не понравилось быть пищей для медведей?», «Самое смешное, что эти киски думают, что на них больше не будут охотиться только потому, что они попросили тайм-аут, все окровавленные и побежденные», «Он, вероятно, попробовал себя на передовой и понял, что годится только для того, чтобы сражаться с мирными жителями»... Такими комментариями сопровождался пост в канале, посвященном иностранным наемникам на Украине, в котором один из легионеров сообщил, что он покидает Незалежную вслед за прочими иностранными сослуживцами.
Почему это происходит, понятно. Если прежде иностранцы могли позволить себе отсиживаться на «второй линии», зачастую выступая в роли «заградотрядов» для отступающих украинских военных, то теперь по причине нехватки местного ресурса в «мясорубку» легко бросают и наемников. Заканчивается это для них плохо. Только за последние две недели канал «TrackANaziMerc», отслеживающий судьбу легионеров, разместил очередную серию некрологов. Среди тех, кто полег на Украине, оказалась целая группа колумбийцев: Сандро Маламбо Джарамилло (Толима, Колумбия), Альберто Хигуэра (Богота, Колумбия), Карлос Андрес Лопез Макиас (Боливар. Колумбия), Эрлей Рейес Багуэро (Кордова, Колумбия) и Гамильтон Стивен Мосгуэра (Каука, Колумбия). По некоторым данным, украинское командование решило направить эту группу на прорыв в Курской области. Никто из них назад не вернулся. А главное, родственники теперь не могут получить тела назад...
Колумбийцев в украинской армии вообще не щадят. По украинским соцсетям недавно разошлась история, как в районе поселка Петровское группу наемников отправили на усиление на один из самых напряженных участков фронта. И вся группа потерялась, выйдя не в тот квадрат. Часть из них была убита, часть ранена. Иностранцы просто не сумели прочитать выданные им карты, к тому же у них не работала радиосвязь...
Но не только колумбийцев крошат на передовой. За последние недели «Иностранный легион» потерял американского, хорватского, бразильского наемников. Американец Джонатан Эндрю Пебли с позывным Мэйхем во время войны в Ираке служил морским пехотинцем. В конце 2024-го года он решил отправиться на Украину, где влился в ряды отряда «Рыцари Дельты» в качестве пулеметчика. В 20-х числах мая по нему прилетел российский беспилотник.
За пару недель до этого хорват из французского Лиона Антонио Герцег с позывным «Тони» попал под российский удар в Кармазиновке Луганской области. Таким образом его недолгая карьера в рядах 3-й неонацистской бригаде "Азов" (признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) завершилась.
18 мая 2025 года под Новой Полтавкой закончил свой путь и итальянский наемник, армрестлер Мануэль Мамели позывным «Веспа». В этот же день 18 мая, бразильский легионер Габриэль Феррейра Силва, который служил в 47 бригаде инструктором по стрельбе, был уничтожен в Белгородской области группировкой "Север" во время очередной неудачной попытки ВСУ проникнуть на территорию России. Сейчас на этой территории находится его тело. Возможно, оно будет возвращено родственникам в ходе очередной передачи украинской стороне тех, кто был брошен на выполнение плохо продуманных невыполнимых заданий.