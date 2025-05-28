Мерц анонсировал дальнобойные удары Киева по России

Канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине вновь намекнул на дальнобойные удары ВСУ по территории России.

"Не будет ограничений для дальнобойного оружия", - сказал Мерц.

Он добавил, что ВСУ смогут "поражать военные цели вне украинской территории".

Мерц поможет Зеленскому создать мощное средство поражения

Глава немецкого правительства также сообщил, что Берлин и Киев подпишут меморандум о покупке Германией дальнобойных систем украинского производства.

Кроме этого, канцлер Германии пообещал сделать все, чтобы "Северный поток-2" никогда не заработал и частично оплатить услуги Starlink для Украины.