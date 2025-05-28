Военные и аналитики, опрошенные «Царьградом», считают, что ВС РФ могут начать операции на харьковском направлении, чтобы освободить «Славянско-Краматорскую агломерацию». Собеседники портала считают, что в летней кампании ВС РФ могут принять участие северокорейские военные.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил о росте напряженности в районе «города-крепости» - Харькова. Опрошенные Sky News аналитики заявили, что у ВС РФ есть «четырехмесячное окно» для прорыва, прежде чем погода начнет меняться.

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Российский военный с позывным Енисей заявил «Царьграду», что ВС РФ не будут действовать «в лоб». В то же время он допустил, что на харьковском направлении будут проведены операции.

«И это даже не обязательно Харьков. Есть возможность пойти на Купянск и Изюм, чтобы зайти с севера в ДНР и освободить Славянско-Краматорскую агломерацию», - заявил собеседник портала.

Аналитик Александр Босых заявил «Царьграду», что в летней кампании ВС РФ могут принять участие «львы Кима» - северокорейские силы. Он отметил, что военных КНДР можно оперативно перебросить для выполнения нового задания.