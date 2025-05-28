Появилось видео удара "Искандером" по радиозаводу в Чернигове

В соцсетях появилось видео прилета баллистической ракеты "Искандер" в Черниговский завод радиоприборов.

Удар был нанесен ночью. Уличная камера зафиксировала огонь пикирующей ракеты и багровое зарево над местом взрыва.

Построенный Советским Союзом радиозавод (местное название "ЧеЗаРе") - одно из градообразующих предприятий Чернигова, оно внесено в перечень стратегических объектов Украины.

До 1990 года "ЧеЗаРе" занимался выпуском аппаратуры для космических спутников СССР, а затем вошел в сферу управления Национального космического агентства Украины. При этом выпускать ему было нечего - завод пытался спастись производством медицинской продукции и датчиков для дактилоскопии.

В 2009 году находившееся в предбанкротном состоянии предприятие привлекли к выполнению оборонного заказа - на "ЧеЗаРе" разместили заказ на производство аппаратуры для БТР-4. В 2015 году завод получил лицензию на выпуск военной продукции.