Украинский солдат мешал эвакуации населения Курской области и был осужден за теракт

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который мешал эвакуации населения Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

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Первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок будет в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, 7 ноября 2024 года осужденный вместе с другими сослуживцами вторглись на территорию Курской области. Находясь около села Ольговка мужчина препятствовал эвакуации гражданского населения и запугивал местных жителей оружием.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вторжение в Курскую область.