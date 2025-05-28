Литва развернула у границы с Белоруссией крупнейший военный лагерь

Власти Литвы разместили на полигоне Пабраде в 15 километрах от границы с Белоруссией крупнейший в стране полевой лагерь, получивший название Sofia. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Литвы.

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В Минобороны Литвы подчеркнули, что речь идет о лагере, развернутом под открытым небом. По словам военных, этот лагерь отличается масштабностью и современной инфраструктурой.

Во время различных учений в лагере будут жить военнослужащие. Вместить лагерь может до 1600 солдат.

На территории лагеря будут установлены возобновляемые источники энергии и другие инженерные решения - солнечные модули и «интеллектуальные системы управления энергоресурсами».

В начале мая в Службе охраны госграницы Литвы заявили о планах разместить дополнительные силы в районе Варены на границе с Белоруссией. В службе заявили, что в последнее время стало больше попыток мигрантов проникнуть на территорию Литвы.

Количество военных, которых планируется направить на границу, в службе не назвали, подчеркнув, что это закрытая информация. Отмечалось, что военные будут охранять несколько участков пограничных заграждений.