СМИ спрогнозировали исчерпание помощи США Украине в ближайшие месяцы

Украина может остаться без военной помощи со стороны США в ближайшие месяцы, если американский президент Дональд Трамп не предпримет попыток ее продлить. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего сотрудника Совета нацбезопасности США Дэвида Шимера.

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По его словам, перед действующей администрацией стоит выбор: либо санкционировать дополнительную помощь Украине в области безопасности, чтобы она продолжала получать оружие, либо проложить курс на сворачивание помощи со стороны США, что поставит Украину в невыгодное положение.

По информации газеты, сейчас администрация президента США не предпринимает активных шагов по военной поддержке Украины. Страна продолжает получать последние транши помощи, одобренные при Джо Байдене.

28 мая агентство Bloomberg сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой предоставить Киеву около $30 млрд на продолжение конфликта.

По информации газеты Bild, канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита Зеленского в Берлин может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем.