Глава канцелярии канцлера ФРГ Торстен Фрай заявил, что Берлин «внимательно рассмотрит» все возможности для того, чтобы эффективно поддерживать Украину.

Так он прокомментировал вероятность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, пишет Tagesschau.

«Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы иметь возможность эффективно поддерживать Украину», — сказал Фрай.

В то же время он выразил недовольство тем, что подобные вопросы обсуждаются в публичном пространстве. Политик назвал такое развитие событий «неправильной стратегией».

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

26 мая канцлер Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.