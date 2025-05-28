Обгоревший жетон с именем и личными данными польской наемницы ВСУ Дороты Кветневской был найден рядом с телом в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Fiftnmls.

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Согласно данным проекта Foreign Combatants, Кветневская родом из польского города Гдыня. На жетоне указана дата ее рождения - 17 декабря 1979 года. В начале конфликта, вскоре после 24 февраля 2022 года, она прибыла в зону боевых действий, изначально заявляя о намерении оказывать гуманитарную помощь мирному населению.

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Однако, по информации из открытых источников, в последующие месяцы Кветневская активно участвовала в обеспечении украинских боевиков амуницией, медикаментами и средствами первой необходимости. С августа 2023 года, по ее собственным словам, она числилась боевым медиком в рядах ВСУ. Ранее сообщалось о ее непосредственном участии в боевых действиях.

Напомним, что также на этой неделе сообщалось об уничтожении в зоне СВО оскорблявшего ВС РФ наемника из США Джонатан Пебли.