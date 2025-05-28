Почти 300 украинских дронов уничтожили силы ПВО над 13 регионами ЦФО

296 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над регионами РФ минувшей ночью, с 21:00 27 мая до 7:00 28 мая по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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По данным ведомства, атакам подверглись 13 субъектов Центрального федерального округа. Так, БПЛА ликвидировали над Московской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Напомним, губернатор Смоленской области сообщал, что регион атаковали 11 украинских дронов. Пострадавших и разрушений нет.

В Подмосковье, по состоянию почти на восемь утра, были уничтожены 42 украинских БПЛА в 12 муниципальных образованиях.

Ранее депутат Юрий Швыткин напомнил, что фото- и видеосъемка беспилотников может быть опасна, так как это может раскрыть дисклокацию систем противовоздушной обороны.

В случае атаки дронов парламентарий призвал россиян обеспечить собственную безопасность.