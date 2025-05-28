Почти 300 украинских дронов уничтожили силы ПВО над 13 регионами ЦФО
296 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над регионами РФ минувшей ночью, с 21:00 27 мая до 7:00 28 мая по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, атакам подверглись 13 субъектов Центрального федерального округа. Так, БПЛА ликвидировали над Московской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Напомним, губернатор Смоленской области сообщал, что регион атаковали 11 украинских дронов. Пострадавших и разрушений нет.
В Подмосковье, по состоянию почти на восемь утра, были уничтожены 42 украинских БПЛА в 12 муниципальных образованиях.
Ранее депутат Юрий Швыткин напомнил, что фото- и видеосъемка беспилотников может быть опасна, так как это может раскрыть дисклокацию систем противовоздушной обороны.
В случае атаки дронов парламентарий призвал россиян обеспечить собственную безопасность.