Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силы пытаются удержаться в районе города Северск в ДНР, «не жалея личного состава и ударных дронов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным Марочко, на северском направлении подразделения ВС РФ «давят» ВСУ на широком участке Григоровка - Верхнекаменское. Ширина зоны боевых действий там составляет около десяти километров.

Марочко подчеркнул, что ВСУ ведут «ожесточенное сопротивление». На некоторых российских позициях за сутки фиксируется до ста атак украинских беспилотников.

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

Ранее Марочко заявлял, что под Северском были замечены маневренные группы ВСУ, в состав которых входят иностранные наемники. Двадцать шестого мая в Минобороны России сообщили, что подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Северска.